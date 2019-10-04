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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vekil araçları: Altı ayda 343 ceza silindi

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Vekil araçları: Altı ayda 343 ceza silindi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 31 Mart 2019 tarihinden sonra milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısının 343, trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısının ise 387 olduğunu kaydetti. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması üzere trafik cezalarıyla ilgili bir soru önergesi verdi.

Başkan Şentop adına önergeyi yanıtlayan Bilgiç şunları aktardı:

“Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 50, mayıs ayı için 69, haziran ayı için 72, temmuz ayı için 76, ağustos ayı için 41, 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 35 olmak üzere toplam 343’tür. Milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 55, mayıs ayı için 82, haziran ayı için 76, temmuz ayı için 87, ağustos ayı için 48,1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 39 olmak üzere toplam 387’dir. Başkanlığımızda trafik kural ihlallerinden dolayı ceza tutarlarına ait bilgi bulunmamaktadır.”

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