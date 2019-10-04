Vekil araçları: Altı ayda 343 ceza silindi
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 31 Mart 2019 tarihinden sonra milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısının 343, trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısının ise 387 olduğunu kaydetti. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması üzere trafik cezalarıyla ilgili bir soru önergesi verdi.
Başkan Şentop adına önergeyi yanıtlayan Bilgiç şunları aktardı:
“Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 50, mayıs ayı için 69, haziran ayı için 72, temmuz ayı için 76, ağustos ayı için 41, 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 35 olmak üzere toplam 343’tür. Milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 55, mayıs ayı için 82, haziran ayı için 76, temmuz ayı için 87, ağustos ayı için 48,1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 39 olmak üzere toplam 387’dir. Başkanlığımızda trafik kural ihlallerinden dolayı ceza tutarlarına ait bilgi bulunmamaktadır.”
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