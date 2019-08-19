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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli?

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Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli?

Noter vekaleti vermek için bazı belgeler ve bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. TC Kimlik bilgileri ile gerçekleştirilebilen vekalet işlemleri için fotoğraf ve karşıdaki kişinin bilgileri gibi belgeler ihtiyaç olacak. Peki, vekalet vermek için tam olarak hangi belgelere ihtiyaç duyulacak? İşte, vekalet nasıl verilir ve koşulları nelerdir sorusunun cevabı

Vekâletnameler Genel ve Düzenleme şeklinde olmak üzere düzenlenmektedir. Vekâlet verecek kişinin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şahsen müracaatı gerekmektedir. Vekâlet veren kişi adına bir başkasının vekâlet düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası) getirilmesi yeterli olup, şahsen gelmesi zorunlu değildir.

VEKALETNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

T.C. Nüfus Cüzdanı (Yurt dışında yaşayanlar için mavi kart)

İki adet fotoğraf: Merkez Bankası vekâleti, Düzenleme şeklinde yapılan vekâletnameler, (Alım-satım, inşaat, kredi, ipotek, kooperatif vs.), Boşanma ile ilgili vekâletnameler, Araç satışı için yapılan vekâletnameler ve Sözleşmeler ve vasiyetnamelerle ilgili olarak düzenlenecek vekâletnameler için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Adres tespiti için Nüfus cüzdanı ve Oturum kartı

Vekâlet verilecek kişiye ilişkin ayrıntılı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi)

Gayrimenkul satışı, istimlak, inşaat, ipotek vs. işlemlere ilişkin vekâletnamelerde söz konusu gayrimenkulün tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, tapu senedinin orijinali veya bir fotokopisi.

Merkez Bankası ve diğer bankalardan para çekilmesi için düzenlenecek vekâletnamelerde hesabın açılması sırasında ibraz edilen pasaport ve banka tarafından verilen kredi mektubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler ve Banka cüzdanı.

Kooperatif işlerine ait vekâletnamelerde Kooperatifin tam adı ve adresi.

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