Vegan ne demek?
Vegan kelimesi, 1944 yılında Elsie Shrigley ve Donald Watson tarafından vejetaryen (vegetarian) kelimesinden türetilmiş. Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı yumurta, bal, deri süet, yün ve ipek gibi ürünleri de reddeder. Veganlık ve vejetaryenlik birbiriyle sıkça karıştırlan beslenme biçimleridir. Peki vegan olmak ne demek?
Bir beslenme biçimini ifade eden vegan beslenme, bir diyet yöntemi değildir daha çok benimsenmiş bir yaşam biçimidir. Veganlık ile ilgili rastladığımız en sık şey vejetaryen ile karıştırılmasıdır. O halde vegan nedir? Vejetaryen olmakla vegan olmak arasında ki fark nasıldır?
VEGAN VE VEJETARYEN ARASINDA Kİ FARKLAR
Veganlık günümüzde ekolojik döngünün kaybolmasını sağlamamak için tercih edilen bir beslenme türüdür. Veganlar süt ve süt ürünlerini tüketmemekle birlikte yün ve ipek gibi ürünleri de kullanmazlar. Vegan olmak hayvanların insanlar için kullanılmasına karşı çıkma durumudur. Vegan olmak vejetaryenliğe göre daha sert kuralları olan bir beslenme türüdür. Vejetaryenler et, balık kümes hayvanlarının tüketilmediği süt ürünlerinin ve yumurtanın ise isteğe bağlı olarak tüketildiği genel olarak et tüketmeme durumudur. Aynı zamanda veganlar hayvanların kullanıldığı eğlence (sirk, hayvanat bahçesi vb.) etkinliklerine de katılmazlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle