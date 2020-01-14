Vefa ne demek? Vefa nedir? Vefa TDK kelime anlamı

İnsanlık adına yüce bir erdem olarak anlamlandırılan bu kelime, manevi duyguları temsil eder. Vefalı davranan kişilere ise vefakâr denir. Birden fazla anlama sahip olan vefa kelimesinin diğer anlamları aşağıdaki gibidir:

- Sevgide bağlılık

- Kâfi gelme

- Minnettarlık

- Sözünde durmak

- Dostluğu sürdürmek

- Sadâkat

Vefa TDK Anlamı

Cümle içerisinde kullanılışına göre örnek verilmesi gerekirse:

- Kocasının hastalığı döneminde karısının ona karşı olan vefası herkesin gözlerini yaşarttı.

- Öğrencilik döneminde yaşadığı zor zamanlarında yardımına koşan öğretmenine karşı gösterdiği vefa takdiri hak ediyordu.

Vefa Kelimesinin Anlam Karmaşası

Vefa kelimesi birden fazla anlam içeren özelliği nedeniyle pek çok cümle içerisinde uygun anlamda kullanıldığında cümlenin bütünlüğü muazzam bir hal almaktadır. Bazen birbirine yakın anlamlarda kullanılması yanlış anlaşılmalara da neden olabilmektedir.

Ancak Vefa aynı zamanda bir semt adı olmasından dolayı da zaman zaman yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilmektedir. Soru cümlesinin ya da konunun anlatıldığı cümlenin anlam bütünlüğüne dikkat edildiğinde bu sorun ortadan kalkıyor olsa da, yine de vefa kelimesi kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Az karşılaşılan bir durum olmakla birlikte Vefa şahıs adı olarak da kullanılabilen bir isim olarak karşınıza çıkabilir.