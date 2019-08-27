Vedat Milor'den yeni anket: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı
Hürriyet yazarı Vedat Milor, “Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı” anketinden aylar sonra bu kez de 'Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı' anketi başlattı.
Geçen yıl sosyal medya hesabından 'menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı' anketi başlatan Hürriyet yazarı Vedat Milor, bu kez de "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlattı.
Milor paylaşımında, "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" dedi.
Milor'un anketine 250 binden fazla kişi katıldı.
Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:— Vedat Milor (@vedatmilor) 27 Ağustos 2019
BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?
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