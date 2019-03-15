Veda pazar günü
Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan için düzenlenecek cenaze töreni dün başladı.
Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Meclisi, 21 Nisan’daki Paskalya Bayramı’na kadar yas ilan etti. Patrikhane ve Meryem Ana Kilisesi’nin girişine siyah bayraklar asıldı. Mutafyan’ın cenazesi dün Meryem Ana Kilisesi’nde katafalka konularak cemaatin ziyaretine açıldı. Patrik Mutafyan, pazar günü düzenlenecek ayinin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nın patrikler bölümünde toprağa verilecek. Cenaze törenine dünya Ermeni kiliselerinden temsilciler de katılacak.
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