Veda mesajı yürek dağladı: "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVeda mesajı yürek dağladı: "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim"
GeriGündem Veda mesajı yürek dağladı: "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
04.10.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Veda mesajı yürek dağladı: "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Veda mesajı yürek dağladı: "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim"

Trabzon’un Yomra ilçesinde Yomra Fen Lisesi'nde pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kızın bıraktığı mektupla ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim gecesi kaldığı yurdun önünde beton zeminde arkadaşları tarafından bulunan Tuana S.’nin arkadaşları ile vedalaştığı ve ailesine not bıraktığı ortaya çıktı.

Olaydan kısa süre önce arkadaşları ile yurtta fotoğraf çektiren 14 yaşındaki genç kızın, “Buraya kadarmış” diyerek kaldığı yurttaki odasına gittiği ileri sürüldü.

Küçük not kağıtlarına ise ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda mesajı bırakan Tuana’nın babasına, “Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim” yazdığı öğrenildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Tuana’nın intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Genç kızın geriye bıraktığı notlardaki yazıların ise kendi kaleminden mi çıktığının tespit edilmesi için kriminal inceleme başlatıldı.

Gece yarısı kız yurdunda şoke eden olay
Gece yarısı kız yurdunda şoke eden olay
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
O sünnet düğünüyle ilgili flaş gelişme! ‘Herkesi diskoya mı götürseydik'
Beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı! İşte son radar görüntüsü...
Almanya’da yaşayan işadamı Türkiye’deki eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttu