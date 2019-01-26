Veda mesajı: Kararlı mücadelenin canlı tanığı oldum
TÜRKİYE’nin Vatikan Büyükelçiliği’ne atanan Lütfullah Göktaş, atama kararnamesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Twitter’dan veda mesajı yayınladı.
Göktaş, mesajında özetle şunları kaydetti:
“Tam sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın basın başdanışmanı olarak çalışma onurunu yaşadım. Şimdi yeni bir göreve başlıyorum: Vatikan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Beni bu yeni vazifeye layık gören muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Her anlamda dolu dolu geçen sekiz yıl... Değerli Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibinde yer almak başlı başına bir şeref. Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2011’den itibaren başlayan bu sekiz yıla neler sığmış neler. Referandum dahil toplam 7 seçim yaşamışım. Nice badireler atlatılmış. Tezgâhlanan kumpaslar ve kanlı terör eylemlerinden Gezi Parkı olaylarına, paralel yapılanmanın 17-25 Aralık’ta yargı aracılığıyla hükümeti devirme teşebbüsünden 15 Temmuz’daki askeri darbe girişimine varana dek, ülkemizin maruz bırakıldığı travmaların, verilen kararlı mücadelenin canlı tanığı oldum.
Türkiye’nin tüm bu sarsıntıları salimen atlatabilmesinde, milletimizin sağduyusunun ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinin kilit rol oynadığına bizzat şahidim. Yaşanan her hadise, deneyimlerimizi arttırıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la çalışmanın beraberinde getirdiği tecrübenin, büyükelçilik görevime de müspet yansımaları olacaktır. 1990’larda Papalık Gregorius Üniversitesi’nde yaptığım yüksek lisansın, bilahare Vatikan konusundaki uzmanlığımın da katkısıyla, büyükelçilik görevimi layıkıyla ifa edebileceğimi düşünüyorum. ”
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