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    Veda çiçekleri

    Mehmet İNAN - Recai GÜLER/DHA
    17.03.2018 - 00:32 | Son Güncelleme:

    İran’daki jet kazasında ölen 13 kişiden mimar Zeynep Coşkun, dün Bursa’da gözyaşları arasında uğurlanırken tabutu beyaz çiçeklerle donatıldı.

    PAZAR akşamı Dubai’den İstanbul’a gelmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin İran’da düşmesi sonucu can veren arkadaşlar Mina Başaran, Ayşe And, Burcu Gündoğar Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Sinem Akay ile pilotlardan Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu önceki gün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlanmıştı. 12 Mayıs’ta evlenmeye hazırlanırken, arkadaşlarıyla gittiği tatil dönüşü hayata veda eden Zeynep Coşkun (28) için de dün öğle vakti Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camisi’nde tören düzenlendi.

    BAŞBAKAN YARDIMCISI DA KATILDI
    Kameraların alınmadığı cenaze törenine Coşkun ailesinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş insanları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeynep Coşkun’un annesi Yasemin Coşkun ile babası Orhan Coşkun, iki ablası ve erkek kardeşi cenazede büyük üzüntü yaşadı.

    Tören sırasında fenalaşan anne Yasemin Coşkun’a sağlık ekibi müdahale etti. Tabutu çiçeklerle donatılan Zeynep Coşkun, cenaze namazının ardından merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle aile kabristanlığında toprağa verildi. 

    Etiketler: uçak kazası , iran , gazetehaberleri , gündem
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