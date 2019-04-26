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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/DHA
26.04.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Ve yeniden başlıyor! 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli bulunmuştu…

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Ve yeniden başlıyor! 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli bulunmuştu…

Ordu'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday Kurul Kalesi'nde, 2 yıldır süren arkeolojik kazılarda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunmasının ardından ara verilen kazılar gelecek ay yeniden başlıyor. Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunmasının ardından kalenin, yaklaşık 1 milyon kişi  tarafından ziyaret edildiği belirtildi.​

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 9 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Yeterli ödenek sağlanamayınca, çalışmalar istenilen boyutta devam edemedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sağlanan ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı hız kazandı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığında son 2 yıldır süren kazı çalışmalarında 25'i arkeolojik, 40 kişilik ekip görev aldı. Kazılarda, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu.

Kibele heykelinin, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edildi. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu. Kış döneminde ara verilen kaledeki kazılar gelecek ay yeniden başlıyor. Kazılarda yeni tarihi eserler aranacak.

Ve yeniden başlıyor Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuştu…

1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul Kalesi'nde kazı çalışmalarının tekrar başlayacağını, Kibele heykeli gibi yeni eserlerin bulunmasını hedeflediklerini, kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Kibele heykeli bulunduktan sonra kaleyi yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Toparlak, "Kibele heykeli başta olmak burada bulunan eserler müzede sergilenecek. Kurul'da yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kibele heykeli bulunduktan sonra buraya büyük ilgi var. Sadece Ordu'dan, Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden burayı merak edip gelenler var. Yerli ve yabancı turistler gibi bilim adamlarının da burası ilgisini çekti. Gelenler kazı alanı dışında geziyor. Çok önemli eserlere rastlayacağımızı düşünüyorum. Ordu, bu kazılardan sonra tarihini yeniden yazmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıl sezonla beraber çok önemli eserler çıkacak" dedi.

KURUL KALESİ YERLEŞKESİ 

Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, antik bir yerleşmedir. Yapılan kazılarda 250- 300 adet merdiven gün ışığına çıkarıldı. Kazı sırasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelendi ve M.Ö. II. ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlendi. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılarak ışıklandırıldı.

Ve yeniden başlıyor Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuştu…


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