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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA
29.05.2019 - 21:03, Son GÃ¼ncelleme:

Ve yakalandÄ±... O detay ele verdi

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Tokat'Ä±n Zile ilÃ§esinde motosiklet kaskÄ± takan ÅŸÃ¼pheli, sahte saatli bomba dÃ¼zeneÄŸi ve silahla ile tehdit ettiÄŸi kuyumcudan Ã§aldÄ±ÄŸÄ± bilezikleri Amasyaâ€™da bozdurmak isterken kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±.

Tokatâ€™Ä±n Zile ilÃ§esinde sahte saatli bomba dÃ¼zeneÄŸi ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.â€™yi bir ayaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa olmasÄ± ve topallamasÄ± ele verdi.Â 
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Tokat'Ä±n Zile ilÃ§esinde motosiklet kaskÄ± takan ÅŸÃ¼pheli, sahte saatli bomba dÃ¼zeneÄŸi ve silahla tehdit ettiÄŸi kuyumcudan Ã§aldÄ±ÄŸÄ± bilezikleri Amasya'da bozdurmak isterken kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. Amasyaâ€™dan Tokatâ€™a getirilen ÅŸahÄ±s polis eÅŸliÄŸinde Zile Devlet Hastanesine getirilerek saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n â€˜Neden kuyumcuyu soydunuzâ€™ ÅŸeklindeki sorularÄ±nÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakan ÅŸahÄ±s ifade iÅŸlemleri iÃ§in Zile Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

BÄ°R AYAÄžININ KISA OLMASI SOYGUNCUYU ELE VERDÄ°Â

Zile ilÃ§esinde yaÅŸanan soygun olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tokat Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Zile Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri verilen eÅŸkal bilgileri doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. OlayÄ±n ÅŸÃ¼phelisinin bir ayaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa olmasÄ± nedeniyle yÃ¼rÃ¼mesinde aksaklÄ±k olduÄŸunu gÃ¶ren ekipler, ÅŸahsÄ±n bir gÃ¼n Ã¶nce icra dosyasÄ± nedeniyle bir avukata gittiÄŸini tespit etti.

Ve yakalandÄ±... O detay ele verdi

ÅžahsÄ±n otomobilinin plakasÄ±nÄ± tespit eden ekipler ÅŸehir polis kamera kayÄ±tlarÄ±ndan Amasya'ya giden soyguncuyu altÄ±nlarÄ± bozdurmak isterken bir kuyumcuda yakaladÄ±. ÅžahsÄ±n yaklaÅŸÄ±k 50 bin lira borcu olduÄŸunu ve borcunu Ã¶demek iÃ§in kuyumcuda soygun yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

ÃœZERÄ°NDEN 28 ADET ALTIN BÄ°LEZÄ°KLE 27 BÄ°N LÄ°RA PARA Ã‡IKTIÂ 

Zile ilÃ§esinde Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle kuyumcu dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen ÅŸÃ¼pheli C.S. (36), baÅŸÄ±ndaki kaskla iÃ§eri girdi. Ãœzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlara silah doÄŸrultup altÄ±nlarÄ± istedi. AldÄ±ÄŸÄ± altÄ±nlarla kaÃ§an C.S. Amasya'da bilezikleri bozdurmak isterken Amasya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altÄ±n bilezik Ã§Ä±ktÄ±. Dinamit lokumu sÃ¼sÃ¼ verilen dÃ¼zeneÄŸin alÃ§Ä±dan, tabancanÄ±n ise kuru sÄ±kÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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