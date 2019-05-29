Ve yakalandÄ±... O detay ele verdi
Tokat'Ä±n Zile ilÃ§esinde motosiklet kaskÄ± takan ÅŸÃ¼pheli, sahte saatli bomba dÃ¼zeneÄŸi ve silahla ile tehdit ettiÄŸi kuyumcudan Ã§aldÄ±ÄŸÄ± bilezikleri Amasyaâ€™da bozdurmak isterken kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±.
Tokatâ€™Ä±n Zile ilÃ§esinde sahte saatli bomba dÃ¼zeneÄŸi ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.â€™yi bir ayaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa olmasÄ± ve topallamasÄ± ele verdi.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Tokat'Ä±n Zile ilÃ§esinde motosiklet kaskÄ± takan ÅŸÃ¼pheli, sahte saatli bomba dÃ¼zeneÄŸi ve silahla tehdit ettiÄŸi kuyumcudan Ã§aldÄ±ÄŸÄ± bilezikleri Amasya'da bozdurmak isterken kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. Amasyaâ€™dan Tokatâ€™a getirilen ÅŸahÄ±s polis eÅŸliÄŸinde Zile Devlet Hastanesine getirilerek saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n â€˜Neden kuyumcuyu soydunuzâ€™ ÅŸeklindeki sorularÄ±nÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakan ÅŸahÄ±s ifade iÅŸlemleri iÃ§in Zile Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
BÄ°R AYAÄžININ KISA OLMASI SOYGUNCUYU ELE VERDÄ°Â
Zile ilÃ§esinde yaÅŸanan soygun olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tokat Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Zile Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri verilen eÅŸkal bilgileri doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. OlayÄ±n ÅŸÃ¼phelisinin bir ayaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa olmasÄ± nedeniyle yÃ¼rÃ¼mesinde aksaklÄ±k olduÄŸunu gÃ¶ren ekipler, ÅŸahsÄ±n bir gÃ¼n Ã¶nce icra dosyasÄ± nedeniyle bir avukata gittiÄŸini tespit etti.
ÅžahsÄ±n otomobilinin plakasÄ±nÄ± tespit eden ekipler ÅŸehir polis kamera kayÄ±tlarÄ±ndan Amasya'ya giden soyguncuyu altÄ±nlarÄ± bozdurmak isterken bir kuyumcuda yakaladÄ±. ÅžahsÄ±n yaklaÅŸÄ±k 50 bin lira borcu olduÄŸunu ve borcunu Ã¶demek iÃ§in kuyumcuda soygun yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
ÃœZERÄ°NDEN 28 ADET ALTIN BÄ°LEZÄ°KLE 27 BÄ°N LÄ°RA PARA Ã‡IKTIÂ
Zile ilÃ§esinde Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle kuyumcu dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen ÅŸÃ¼pheli C.S. (36), baÅŸÄ±ndaki kaskla iÃ§eri girdi. Ãœzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlara silah doÄŸrultup altÄ±nlarÄ± istedi. AldÄ±ÄŸÄ± altÄ±nlarla kaÃ§an C.S. Amasya'da bilezikleri bozdurmak isterken Amasya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altÄ±n bilezik Ã§Ä±ktÄ±. Dinamit lokumu sÃ¼sÃ¼ verilen dÃ¼zeneÄŸin alÃ§Ä±dan, tabancanÄ±n ise kuru sÄ±kÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
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