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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.11.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Ve tutuklandı

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Ve tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü"nden suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.

BD'deki yargılamasının ardından 15 Kasım'da sınır dışı edilen ve emniyette gözaltında tutulan Gözegir'in, bugün sevk edildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alındı.

İfade verme işleminin ardından savcılıkça, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Göregir'in sorgusu sona erdi. Nöbetçi hakimlik şüphelinin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ABD Houston merkezli FETÖ/PDY'ye ait çatı kuruluşu "Yağmur Damlası/Reindrop Turkish House"nin 2014 yılında yönetiminde yer aldığı belirtilerek, FETÖ'nün yöneticilerinden olduğu aktarıldı.

"BİLGİLER VERDİ"

ABD'nin birçok eyaletinde örgütlenen bu kuruluşun, buraya eğitim veya çalışmak için giden bütün Türklere ait mail arşivlerini bulundurduğu, örgütün finansmanı için bu kişilerden yardım toplama ve lobi faaliyetleri yürüttüğü ve FETÖ'ye ait bir çatı örgüt olduğu bildirilen sevk yazısında, şüpheli Gözegir'in emniyette alınan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediği ve örgüt bünyesinde ilişkide bulunduğu kişilerle faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.
Şüpheli Gözegir'in ifadesinde, "ABD adli makamlarınca hakkında yürütülen 'çocuğun cinsel istismarı, pedofili' soruşturması nedeniyle tutuklandığını, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ABD Green Kartının iptal edilip sınır dışı edildiğini ve İstanbul'da Türk güvenlik makamlarına teslim edildiğini bildirdiği anlatılan sevk yazısında, ABD'deki Yağmur Damlası'nın yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğunu ve ABD'de yaşayan İsmail Büyükçelebi ile de görüştüğünü aktardığı" belirtildi.

 

"SAMİMİ OLARAK PAYLAŞMADI"

Gözegir'in örgüt içinde tanıdığı örgüt üyesi şahıslarla ilgili fotoğraflı teşhislerde bulunduğuna işaret edilen yazıda, şu değerlendirme yapıldı:
"Şüphelinin FETÖ'nün ABD'de faaliyet yürüten en önemli çatı kuruluşlarından Yağmur Damlası'nın yönetim kurulu üyeliğini yapması ve terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütü yönetebilecek muhtemel lideri İsmail Büyükçelebi ile de irtibatlı olarak örgütsel faaliyet yürütmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin suçtan ve muhtemel güvenlik tedbirlerinden kurtulmak amacıyla yüzeysel anlatımlarda bulunduğu, örgütün ABD'deki ayağının çökertilebilmesi için gereken bilgileri samimi olarak paylaşmadığı, bu nedenle ifadesinin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilemeyeceği, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmıştır."
Sevk yazısında şüphelinin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan, bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedilen Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

2015'te Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi.
ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir Türkiye'ye gönderildi. Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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