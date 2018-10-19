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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim LALELİ/ DHA
19.10.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Ve toz bulutu Antalya'ya ulaştı!

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Ve toz bulutu Antalya'ya ulaştı!

Türkiye'ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Antalya'da etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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  • Ve toz bulutu Antalyaya ulaştı
  • Ve toz bulutu Antalyaya ulaştı
  • Ve toz bulutu Antalyaya ulaştı
  • Ve toz bulutu Antalyaya ulaştı
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Suriye üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve yaklaşık bir haftadır yurtta etkili olan toz bulutu, dün Antalya’ya ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürdü. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı Antalya'da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili toz bulutu altında kayboldu. Seyir teraslarına çıkanlar ise toz bulutu nedeniyle kent manzarasını izleyemedi. Şehrin üzerini kaplayan toz bulutu nedeniyle dağlar da görünmez oldu.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Toz bulutu dün şehrimize giriş yaptı. Bugün daha da etkili olacak. Yağmurla birlikte kaybolması bekleniyor. Şu an için hayatı etkilediği söylenemez. Yağmur ile birlikte hafif şekilde çamur görebiliriz. Antalya’da cumartesi öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur bekliyoruz" dedi.

Yetkililer, toz taşınımın sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

 

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