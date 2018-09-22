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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
22.09.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Ve o profesör otomobiline hastaları da tedaviye kavuştu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ve o profesör otomobiline hastaları da tedaviye kavuştu

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender, 5 Ağustos gecesi gasp edilen BMW marka otomobili ile bagajındaki tıbbı cihazını emniyetten teslim aldı. Polis Ömer Bender’in otomobilini Kurtköy’deki park halinde bulmuş, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanmıştı.

Prof. Dr. Ömer Bender 6 yıl önce meme başı akıntısına neden olan tümörleri ameliyatsız çıkartacak bir aparat buldu. 5 Ağustos gecesi muayenehanesinden çıkan Ömer Bender’in otomobiline, Bahçeşehir’deki evine 500 metre kala bir otomobil arkadan çarptı. Arkadaki otomobildekiler, Ömer Bender aşağı inince otomobilini alarak kaçtı. Otomobilde Ömer Bender’in tedavi için kullandığı cihazın bir aparatı da vardı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalındığı günden bu yana Ömer Bender’in otomobilini arıyordu. O gece otomobili çalanlardan biri S.G. idi. S.G. başka bir suça karışmış, olayda olduğu tespit edilince Ömer Bender’e teşhis ettirilmişti. S.G. yakalandı ancak otomobil bulunamadı. Polis çalışmalara hız verince, otomobil önceki gece Kurtköy’de park halinde bulundu. Ömer Bender’in tedavide kullandığı cihaz otomobildeydi ancak öğrencileri için hazırladığı ders notlarının bulunduğu bilgisayar yoktu.

Prof. Dr. Ömer Bender dün ailesiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek araç ve cihazın aparatını teslim aldı. Polise çok teşekkür eden Bender, emniyetten ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine, “Duktoskopi cihazı bir sistem. Benim aracımdaki aparat cihazın bir parçası. Meme hastalıklarının teşhisinde kullanılıyor. Özellikle memenin süt kanalında içindeki hastalıkların teşhisinde Mamografi, Ultrason ve MR aletleri yeterli olmadığında göz ile süt kanalının içini görmek için kanalın içini görmek için kullanıyoruz. Bu çalınan aparat cihazımızın bir parçası. Arızası vardı, onun için aracıma almıştım, o gün de aracım çalındı. Ben bu cihazı kullanarak dünyada ilk kez memenin süt kanalı içindeki birtakım tümorleri ameliyatsız çıkaracak bir yöntem geliştirdim. Bu cihazla memenin süt kanalı içindeki tümörleri ameliyatsız çıkarma imkanım var” dedi.

Ve o profesör otomobiline hastaları da tedaviye kavuştu

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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