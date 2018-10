Ve kelepçe çözüldü... Kriz uçtu gitti

ABD’li pastör Andrew Craig Brunson, dün İzmir’de 4’üncü kez hâkim huzuruna çıkarıldı. Andrew Craig Brunson dün sabah saat 05.35’te İzmir Alsancak’ta, ev hapsinde tutulduğu evinden görevlilerce alınarak duruşmanın görüldüğü Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampusu’na götürüldü. Duruşmanın yapılacağı kampusa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda ABD’li görevli, yerli ve yabancı basın mensubu akın etti. Güvenlik güçleri iki noktada arama ve kimlik kontrolü yaparak araçları içeri aldı. Drone ve jandarma özel eğitim köpekleri de dikkat çekti. Duruşma saatinden hemen önce saat 10.00 itibarıyla da Brunson’ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’na geldi. ABD Büyükelçiliği’ne ait zırhlı ciplerle kampusa gelen Brunson’ın eşi ve Hovenier, yapılan aramanın ardından içeriye alınarak duruşmanın görüleceği salona geçti. Davayı izleyenler arasında New York Hıristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de vardı.



ELLERİ KALPTE BAKIŞMA

Duruşma izleyicileri 10.30’da salona alınmaya başladı. İzleyiciler ayakkabı içlerine kadar sıkı aramadan geçirildi. Brunson’In yargılandığı davanın oturumu 11.30’da kimlik tespiti ile başladı. Duruşma başlamadan önce salonda sanık bölümünde bulunan Andrew Craig Brunson ve izleyiciler arasındaki eşi Norine Brunson ayağa kalkarak, ellerini kalplerinin üzerine koyup, uzun süre hareketsiz birbirlerine baktı. Daha sonra tanık anlatımlarına geçildi.







‘KOVULDUĞU İÇİN SUÇLAMIŞTIR’

Duruşmada Andrew Craig Brunson’un tanıkları dinlenirken Manisa’daki kilisenin sorumlusu Steve Capper’a, ‘Serhat’ kod adlı gizli tanığın, Brunson’un kilisesi ile aralarında organik bağ olduğuna ilişkin sözleri ve onun kilisesi adına faaliyet yürüttüğü konusundaki iddialar soruldu. SEGBİS ile salona bağlanan Capper, Serhat kod adlı gizli tanığın kiliseden kovulduğu için düşmanlık beslediğini ileri sürdü. Capper, “2014 yılında Manisa’da derneğimizin ofisini açtık. Bizim derneğimiz Diriliş Kilisesi’nden bağımsızdır. Serhat kod adlı kişi bize gelirdi. Bir süre sonra sorun çıkardığı için gelmesini yasakladık. En son Ocak 2017’de gelmişti. Yasaklamamıza rağmen Mayıs 2017’de tekrar geldi. Polis zoruyla kendisini dışarıya çıkarttık. O zaman bize ‘Ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz’ dedi. Suçlamaları bu nedenledir” dedi.



ARADAN SONRA MÜTALAA

Duruşmaya 1 saat öğle arası verildi. Aranın ardından tekrar devam edilen oturumda savcı ve mahkeme heyeti ek talepleri değerlendirdi. Savcı soruşturmanın geliştirilmesi doğrultusunda talepte bulunmadı. Mahkeme heyeti de talepleri değerlendirerek yeni tanıkların dinlenmesi ve dosyaya müdahil olma taleplerini reddetti. Ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ‘örgüte üye olmak’tan 10 yıla kadar hapis talep etti.



‘BEN MASUM BİR ADAMIM’

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Mahkeme başkanı, Brunson’a savunma için söz verdi. Brunson, “Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum” dedi. Mahkeme başkanı, Brunson ve avukatına ek savunma süresini hatırlatıp süre isteyip istemediklerini sordu. Brunson ve avukatı ek savunma süresi istemedi. Avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson’ın beraatını talep etti. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti kısa bir ara verdi. Bu sırada Brunson ve eşi uzun süre sanık bölümünde birbirlerine sarılarak bekledi.



‘TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM’

Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Brunson’a ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım’dan 5 yıl hapis cezası verildi. İndirimler sonrası ceza 3 yıl 1 ay 15 güne düştü. Brunson’ın aldığı ceza yattığı hapis cezasına sayıldı. Mahkeme kararında, Brunson’ın ev hapsi cezası ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Duruşmanın ardından Andrew Craig Brunson sabah getirildiği Denetimli Serbestlik ekiplerince aynı araç ve geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndan işlemleri yapılmak üzere çıkarılarak evine götürüldü. Tutukluluğu 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen Brunson, o tarihten bu yana İzmir Alsancak’taki evinde ev hapsindeydi.







TANIKLAR NE DEDİ: İFADEM YANLIŞ ANLAŞILDI

DURUŞMADA ilk olarak tanıklardan, Paralimpik Oyunları’nda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi olarak bilinen Büşra Fatma Ün dinlendi. Ün, Brunson’ı tanımadığını ancak kiliseye gittiğini bildiği eski milli takım menajeri ve antrenörü Diane Fowler’ı tanıdığını ifade etti. Mahkeme başkanının Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yaralanan teröristleri İzmir’de tedavi edip tekrar geri gönderdikleri öne sürülen Diane Fowler’ın eşi John Fawler’ı tanıyıp tanımadığını sorması üzerine ise “İlk defa duyuyorum. Sadece hastanede doktorluk yaptığını biliyorum” dedi.



Diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Andrew Brunson ise o kilise ile kendi kilisesinin bir ilgisi olmadığını söyleyerek, “Fowler’ı tanıyorum ama ara sıra gördüm. PKK’lılarla hiç tanışmadım. Onların buraya getirilmeleri bence mümkün değil” diye konuştu.



BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM

Daha sonra Balıkesir’de bulunan tanık Levent Kalkan’a SEGBİS sistemi ile bağlanıldı. Mahkeme başkanı, Kalkan’a daha önceki ifadesinde adını Tuncay olarak verdiği kişinin Yılmaz Demircan olduğunun tespit edildiğini ve salonda dinlenmek üzere hazır bulundurulduğunu hatırlattı. Mahkeme başkanının “Levent Kalkan, dua evinde FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında saklandığını ve barındırıldığını kendisine söylediğini ifade etti. Doğru mu?” diye sorması üzerine Yılmaz Demircan, “Benim evim dua evinin yakınındaydı. Koreliler kalıyordu. Ben öyle bir ifadede bulunmadım” dedi. Bunun üzerine diyeceği olup olmadığı sorulan Kalkan, “Ben ifadelerimde böyle bir şey demedim. ‘Onun evi yakındaydı onun da görüşleri alınsın’ dedim. İfadem yanlış anlaşıldı” diye konuştu.



BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Demircan’ın ardından ikinci tanık Volkan Sürer salona çağrıldı. Levent Kalkan’ın İzmir’de yaşadığı dönemde ev arkadaşı olduğunu ifade eden Kalkan, iddianamede adı geçen Agit kod adlı Siraç Akay ile irtibatı olup olmadığı ve Agit’in bomba eğitimi alıp, PYD terör örgütü adına çatışmalarda bulunup bulunmadığı konularında bilgisi sorulması üzerine, “Kilise ile ilgili sohbet sırasında Levent’ten duydum. Çocuklar da Agit için bombacı diyerek şakalaşırlardı. Levent de bana ‘Bunların hepsi bombacı. Bunlar hep terörist’ demişti. Onlarla yüz göz olmamamı söylerdi” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Levent Kalkan’a, “Sen ondan duyduğunu söylemiştin. O senden duyduğunu söylüyor” dedi. Kalkan, “Şu an ben çok şaşkınım. Vermiş olduğu ifade beni şaşırttı. Kendimi savunacak durumda değilim. Asıl ben ondan duydum ama o benden duyduğunu söylüyor. Çok şaşkınım” yanıtını verdi.



ASKERİ UÇAKLA GİTTİ

20 yıldır İzmir’de yaşayan ve yaklaşık 2 yıldır da tutuklu bulunan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson, tahliye olması ve hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasının ardından dün akşam NATO’ya ait askeri bir uçakla Türkiye’den ayrıldı.



Brunson tahliye kararının ardından önce İzmir Alsancak’taki evine gitti.18.10’da girdiği evde yaklaşık 3.5 saat kaldı. Eve bu süre içinde elçilik görevlileri, kilise üyeleri ve avukatı geldi. Brunson, eşi ve ABD heyeti, 21.30 sıralarında elçiliğe ait 3 araca eşya yükledikten sonra güvenlik ekiplerinin araçları eşliğinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na doğru hareket etti.







17 SAATLİK MARATON

Brunson ve heyetin bulunduğu araçlar, özel uçak yolcularının kullandığı kapıya geldi. 17 saatlik haber maratonunun sonunda Brunson’un aracı tam önümdeydi. Araçtan önce maslahatgüzar Jefferey Hovenier indi. Hovenier’in ardından ise Andrew Brunson araçtan indi. Brunson önümdeydi. Kısa bir süre, eşinin de araçtan inmesini bekledi. Eşinin de araçtan inmesiyle güvenlik koridorundan ilerlemeye başladılar. Bu sırada Brunson eşinin omzuna bir elini uzattı diğer eliyle de el sallayarak içeriye doğru ilerledi. Brunson’larla birlikte içeri giren avukatı İsmail Cem Halavurt bir süre sonra ayrıldı. Brunson’ları götüren uçak Almanya’ya gitmek üzere 22.30’da havalandı. Brunson çifti, Almanya’da başka bir uçağa aktarma yaparak bugün ABD’de olacak.



ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Pastör Brunson’ın serbest kalmasının ardından mesajlar attı. İlk tweet’inde “Pastör Brunson için sıkı çalışıyoruz” ifadesini kullanan Trump, daha sonraki mesajında “Dualarım ve düşüncelerim Pastör Brunson ile, kısa süre içinde güvenli bir şekilde yurda dönmesini umuyoruz” dedi. Trump daha sonra Twitter’dan “Pastör Brunson az önce serbest kaldı. Yakında evde olacak” mesajını paylaştı.



TRUMP OVAL OFİSTE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Brunson’ın, ABD’nin Maryland’deki Andrews askeri üssüne bugün öğle saatlerinde geleceği bildirildi. ABD Başkanı Trump, Brunson’ın iyi durumda olduğunu ve kendisini Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te bugün ziyaret edeceğini açıkladı. Brunson’ın serbest kalması üzerine Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine Trump, Brunson’ın serbest kalmasıyla ilgili bir anlaşmanın olmadığını söyledi.





MASLAHATGÜZAR İZLEDİ: Duruşmayı yabancı basın mensupları ile Brunson’ın eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de izledi.





CUMHURBAŞKANLIĞI: TÜRKİYE TALİMAT ALMAZ

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Brunson kararı, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur” dedi. Türkiye’nin bağımsız yargısının, Amerikan yönetimince bir süredir baskı altına alınmaya çalışıldığını, Türkiye’nin çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakıldığını aktaran Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, her fırsatta Türkiye’nin bu türden tehditlere boyun eğmeyeceğini belirttiğini anımsattı. Erdoğan’ın, “Türk yargısının vereceği karara herkesin saygı duyması gerekir” sözleri de hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:



DONALD TRUMP’A HATIRLATMAK İSTERİZ

“Mahkeme kararının ardından ‘Working very hard on Pastor Brunson’ diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump’a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek, Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır. ‘Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.’ Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır.”



AVUKAT: KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz” dedi. Halavurt, gazetecilerin “Brunson kararı nasıl karşıladı” sorusu üzerine, “Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi” dedi.



KILIÇDAROĞLU: DARISI ÖĞRENCİ VE ERBAŞLARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu, “Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı Harp Okulu öğrencileri ve erbaşların başına” diye yanıtladı.



BAHÇELİ: MİLLİ VİCDANI RAHATSIZ ETTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, pastör Brunson’un serbest kalmasının milli vicdanı rahatsız ve huzursuz ettiğini belirterek, “Türkiye aleyhine faaliyetlerin merkezinde yer alan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı tespit edilen bir şahsın siyasi baskı ve şantajlarla serbest bırakılması geldiğimiz bu aşamada düşündürücü, bir o kadar da esef vericidir” dedi.