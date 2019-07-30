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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
30.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Ve karar belli oldu! DNA testinde ortaya çıktı...

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Ve karar belli oldu! DNA testinde ortaya çıktı...

BURSA'da, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Aydın'a verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 aya düşürdü.

Olay, 2016 yılında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu evli Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Aydın, tartıştığı Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen polislere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

'OĞLUMUN BABASININ ÜMİT ŞAHİN OLDUĞU DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe Aydın hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava, karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Neşe Aydın ve taraf avukatları katıldı. Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadığını belirten Aydın, ''3 kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oluyordu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da nikahlı eşime ait olan silahı alarak ateş ettim" diye konuştu. 

'OLAYIN BÖYLE SONLANMASINI İSTEMEZDİM'

Mahkemece son sözü sorulan Neşe Aydın, "Ümit, bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziksel baskı yapıyordu. Olayın bu şekilde sonlanması istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Neşe Aydın'a, 'Ümit Şahin'i öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya düşürüldü. 

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