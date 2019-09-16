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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-AA
16.09.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Ve ilk kez görücüye çıktı

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Ve ilk kez görücüye çıktı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi , Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa görücüye çıktı. F-35 yerine alternatif olabileceği belirtilen Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.

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  • Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu Yarın başlıyor
  • Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu Yarın başlıyor
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17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi , Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa görücüye çıktı. 

Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Ve ilk kez görücüye çıktı

Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalıyor ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor..

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 gerilimin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.

Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.

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