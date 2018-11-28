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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Ve Gaziantep’e ulaştı! Tarihi anlar…

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ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'te ulaştı.

ZEUGMA Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra dün Türkiye'ye getirilmişti.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 adet parçası THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla dün akşam saat 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Özel kargo paletlerine hassas bir şekilde uçağın kargo bölümüne yüklenen kayıp parçalar, Atatürk Havalimanı'nda THY personeli tarafından da büyük bir titizlik içinde indirildi.     

Çingene Kızı'nın parçaları daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilmek üzere THY'nin İstanbul - Gaziantep seferini yapacak uçağına taşındı.

YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERDE SERGİLENECEK

Çingene Kızı mozağinin parçaları, son yolculuğunu ise bugün THY'nin İstanbul - Gaziantep uçağıyla, yıllar sonra ait olduğu  Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmek üzere Nizip'e gönderildi.

Ve Gaziantep’e ulaştı Tarihi anlar…

1960'LI YILLARDA KAÇIRILMIŞTI

1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp 12 parçası'nın Türkiye'ye getirilmesi için bakanlık ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında 6 ay önce protokol imzalanmıştı.

Ve Gaziantep’e ulaştı Tarihi anlar…

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