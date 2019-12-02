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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selen YALAZ- İrfan ÖZŞEKER/DHA
02.12.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Ve dengeler değişiyor! 'Türkiye'nin anlaşması sonrası yeni ittifaklar ortaya çıkabilir...'

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Ve dengeler değişiyor! 'Türkiye'nin anlaşması sonrası yeni ittifaklar ortaya çıkabilir...'

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan, 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası’na ilişkin, "Türkiye, çok önemli diplomatik ve siyasi bir taktikle özellikle doğal gaz ve petrol aramalarında önüne engel çıkaran bu bloka karşı önemli bir başarı kazandı" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırasına dair gelen eleştirileri DHA'ya yorumladı. Bağcı, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan bir hükümet ile anlaşma yaptığının altını çizerek, "Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerle de bu anlaşmanın yapılmasında fayda var ve yapılabilir. Kartlar yeniden karıldı. Yeni ittifaklar ortaya çıkabilir. Türkiye, 1960 anayasasına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hamisidir. Eğer Rum tarafı Kuzey ile bir araya gelmiyorsa ortak bir federasyon veya tek devlet adı altında birleşmiyorsa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de herhangi bir ülke ile herhangi bir şekilde işbirliği yapmasında bir sakınca yoktur. Bütün Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin doğal gaz ve petrol yataklarından faydalanma hakkı vardır. Devletlerarası çatışmalar veya ihtilaflar çözümlenir veya çözümlenmez o ayrı konu. Ama denizin üzerinde en önemli hak sahibi olan ülkelerden biri Türkiye'dir. Çünkü biz Akdeniz ülkesiyiz" dedi.

'ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN'

Bağcı, Türkiye ile Libya Ulusal Hükümeti arasında imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki dengelerin yeniden kurulduğunu belirterek, "Türkiye'nin karşısında blok halinde bulunan Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu anlaşma ile uluslararası hukukta ne yapacaklarını şaşırdı. Libya'da üç farklı hükümet tanınmasına rağmen Türkiye'nin tanıdığı hükümetle yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun bir anlaşmadır" dedi.

Bağcı, anlaşma ile Türkiye'nin deniz sınırlarının diğer ülkeler tarafından bloke edilmesinin önüne geçilmiş olduğunu kaydetti. 

Ve dengeler değişiyor Türkiyenin anlaşması sonrası yeni ittifaklar ortaya çıkabilir...

'YUNANİSTAN VE MISIR'DAN TEPKİ GELMESİ NORMAL'

Bağcı, Libya ile yapılan anlaşmanın sadece güvenlik ve askeri olmadığın, balıkçılığa kadar her iki taraf için önemli bir kazanım elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, çok önemli diplomatik ve siyasi bir taktikle özellikle doğal gaz ve petrol aramalarında önüne engel çıkaran bu bloka karşı önemli bir başarı kazandı. Yunanistan, Mısır gibi ülkelerden tepki gelmesi çok normal; ama bu Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmayı devre dışı bırakmayacak. Türkiye açısından baktığımızda çok önemli bir anlaşma diye düşünüyorum. Yunanistan böyle bir hareketi beklemiyordu. Haritaya baktığınızda göreceksiniz hem Türkiye'nin hem Libya'nın ortak işbirliği yapma olanakları var. Yeni olan şey Türkiye'nin Libya seçeneğini bugüne kadar kullanmamış olmasıydı. Şimdi Libya'da önümüzdeki günlerde hangi hükümet uluslararası camiada daha tanınır olur, Libya'nın ulusal birliği nasıl olur, ileride tartışılacak bir konu; ama Türkiye'nin yaptığı anlaşmayı geçersiz kılmaz."

Ve dengeler değişiyor Türkiyenin anlaşması sonrası yeni ittifaklar ortaya çıkabilir...


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