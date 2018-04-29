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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
29.04.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Ve cuma itibarıyla artış yüzde 41

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Ve cuma itibarıyla artış yüzde 41

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 1 milyon barajını 26 Nisan tarihi itibariyle aştı. İki ana pazar Rusya ve Almanya’dan sevindirici rakamların geldiği kentte, 27 Nisan tarihi itibariyle geçen yıla göre yüzde 41 artış gerçekleşti.

Türkiye’nin en önemli döviz girdilerinden turizmde 2018 yılı rekora koşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un iki gün önce yapılan açıklamaya göre Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 5 milyonu aşarken, bunun 1 milyondan fazlası Antalya’ya geldi. Antalya’ya 26 Nisan tarihi itibariyle gelen turist sayısı 1 milyonu aştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla sadece Antalya Havalimanı’na iniş yapan turist sayısı 1 milyon 9 bin 962’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 746 bindi.

2015’İ YAKALADI

26 Nisan tarihine kadarki süreçte gelen turist sayısı Antalya’nın en çok turist ağırladığı yıllardan 2015’i de yakaladı. 2015’in aynı döneminde 1 milyon 98 bin turist gelmişti. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 27 Nisan tarihi itibariyle açıklanan rakamlara göre 1 Ocak’tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 52 bin 40 oldu.

NİSAN ARTIŞI YÜZDE 37

Sadece nisan ayına bakıldığında ise geçen seneye göre yüzde 37’lik artış gerçekleşti. Bu ayın ilk haftasında ise yüzde 88’e kadar yükselen rekor artışlar gözlendi. 1-27 Nisan tarihleri arasında geçen yıl 408 bin olan turist sayısı 561 bine yükseldi.

ALMANYA VE RUSYA REKORU

Hem Türkiye’nin hem de Antalya’nın en önemli iki ana pazarı olan Almanya ve Rusya’da yüzde 50’nin üzerinde artış seyrediyor. Milliyetlere göre dağılımda en son mart ayı sonu itibariyle açıklanan verilere göre Almanya’dan yüzde 76, Rusya’dan ise yüzde 51 düzeyinde artış gerçekleşti. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk beşte olan İran’dan yüzde 15, İngiltere’den yüzde 61, İsrail’den de yüzde 54 artış yaşandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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