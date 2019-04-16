Bayraktar SİHA ilk test uçuşunu yaptı
BAYKAR Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.
Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.
Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.
Deniz Kuvvetleri'mizin Bayraktar SİHA’sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 16 Nisan 2019
Bismillah Vira. ✈🚀🚢⚓️ 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/uoZ9qxYbCL
Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti.
Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.
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