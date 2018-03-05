Ve testi geçti... Dünyada ilk olacak

Demir'in twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen Akkor Pulat aktif koruma sistemi, atışlı test faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan tanklarımıza kısa sürede entegre edilecek olan sistem, bu anlamda dünyada ilk kez muharebe alanında kullanılan aktif koruma sistemi olacak.

Bu süreçte yoğun emek sar feden ASELSAN ve TÜBİTAK Sage çalışanlarımızı da tebrik ediyorum"

ÇELİK ANLAMINA GELİYOR

Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlatmıştı.