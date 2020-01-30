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AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:16,Son Güncelleme:/

Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

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Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağı Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

Koca Yusuf koronavirüsü için harekete geçti
Koca Yusuf koronavirüsü için harekete geçti!
Koca Yusuf koronavirüsü için harekete geçtiDünyayı sarsan koronavirüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan "Koca Yusuf" adlı kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye’ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler uçaktan inince de 14 gün karantinada kalacak.
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