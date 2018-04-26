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    Ve adliyeye sevk edildiler

    DHA / AA
    26.04.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

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    • Olaylı derbide gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
    • Olaylı derbide gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
    • Olaylı derbide gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
    • Olaylı derbide gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

    Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

    Ve adliyeye sevk edildiler

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