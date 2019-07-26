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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
26.07.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

'Vazgeçtim' dedi ve gitti... Çantayı açan iş insanı şoka girdi

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ANTALYA'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanı A.A'.yı 42 bin dolar dolandırdığı iddia edilen H.K., polis tarafından yakalandı. H.K.'nin aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.

Antalya'da zeytinyağı ticareti yapan Kazak A.A., Konyaaltı ilçesinde yaşayan H.K. ile 1200 teneke zeytinyağı karşılığı 54 bin dolara anlaşıp, 42 bin dolarını peşin verdi. Bir süre sonra zeytinyağı tenekelerini ülkesine götürmeye hazırlanan A.A. ile bir kafede buluşan H.K., satıştan vazgeçtiğini belirterek, desteler halindeki parayı çanta içersinde geri verdi. H.K.'nin yanından ayrılmasının ardından çantayı açan Kazak iş insanı, üzerinde ve altında 100 dolar bulunan destelerin arasındakilerin kağıt olduğunu görünce polise başvurdu.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.K.'yi operasyonla gözaltına aldı. İfadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.K'nin aynı suçtan poliste kaydı bulunduğu belirlendi. H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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