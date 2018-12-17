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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz ÖZEN - İSTANBUL
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Vatanımıza saldıranlara bedelini ödeteceğiz'

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'Vatanımıza saldıranlara bedelini ödeteceğiz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör operasyonlarının hız kesmeden süreceğini belirterek, “Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Hep birlikte vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz, ödeteceğiz” dedi. Erdoğan, dün Esenler’de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile 5 tesis ve projenin toplu açılışında özetle şunları söyledi:

İSTANBUL’U BİZE ÇOK GÖRENLER OLUYOR

“Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri (İstanbul), hâlâ bize çok görenler olduğunu biliyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerin en başında gelenlerden biri işte İstanbul’dur. İstanbul’a ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin geleceğine de o denli büyük katkı yaptığımızı biliyoruz. Bu şehirde üretilen her değer, her zenginlik, her faaliyet dalga dalga tüm şehirlerimizi, bölgemizi ve dünyayı etkiliyor. Yabancı misafirler geliyor, onlara ‘Denizin altından raylı sistem geçiyor, arabalar geçiyor’ diyoruz. Şaşırıyorlar. ‘Ben 10 sene önce geldiğimde yoktu böyle şeyler’ diyorlar. Bunlar 15 seneye sığmış eserlerimiz.

CHP YOKSULLUĞUN DANİSKASI DEMEKTİR

Gençler, birçoğunuz bilmezsiniz. İstanbul’da çöp dağları var mıydı, hava kirliliği var mıydı? Bunları kim yok etti? Kimden almıştık İstanbul Belediyesi’ni? CHP’den. 180 km. uzaktan, Istıranca dağlarını delerek su getirdik. Anadolu Yakası’na da Sakarya’dan getirdik. Boğaz’ın altında tüneller yaparak Avrupa’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya suyu deplase edelim dedik. İstanbul’un su sorununu çözdük. İstanbul’un 2040 yılına kadar su sorunu yok. Anlatın bunu bilsinler. Bakın CHP çöp demektir, susuzluk demektir. CHP hava kirliliği demektir. CHP yoksulluk demektir. CHP yasaklar demektir. CHP yoksulluğun daniskası demektir. O yokluğu, o yoksulluğu aramızdaki yaşlı amcalarımız iyi bilir. Biz de babalarımızdan nüfus kâğıtlarındaki o mühürleri görünce öğrendik. Ne çileler çekmişler, ne sıkıntılar çekmişler. Biz de gençlik zamanlarımızda mazot kuyruklarını, benzin kuyruklarını biliriz. Bunları bize CHP yaşattı.

Vatanımıza saldıranlara bedelini ödeteceğiz

MEHMETÇİĞİMİZLE ÖSO İLE ORALARDAYIZ

Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı, Afrin operasyonunu yaptık mı, şimdi Sincar’ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Biz Mehmetimizle, Mehmetçiklerimizle birlikte oralardayız. ÖSO ile oralardayız. Hep birlikte vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz, ödeteceğiz. Her ne kadar içeride bile bundan rahatsız olanlar varsa onlara da buradan selam. Bu teröristlerle el ele kol kola dolaşma. Bunlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Bunları savunmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla el ele, kol kola olmaktan vazgeç. Şimdi 31 Mart’ta yine onlarla beraber yola çıkmaya hazırlanıyor. Dürüst ol dürüst.

CHP’NİN BAŞINDAKİ ZAT ÇIKMIŞ ELEŞTİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin başındaki bu zat çıkmış, İstanbul üzerinden bizi eleştiriyor. Hem de ‘doğalgaz’ diyerek, ‘su’ diyerek eleştiriyor. İstanbul CHP döneminde susuzluktan kurumuştu, kokmuştu. Osmanlı’dan kalan çeşmelerin önündeki su kuyruklarının ucu görünmüyordu. Yalova’dan Kuruceşme’ye denizden tankerle su getirdiler. CHP bu ya. Biz geldik, bu işi bitirdik. Bunu Bay Kemal de bilmez belki. Çünkü Bay Kemal Kâğıthane’ye ‘Kağıttepe’ diyecek kadar İstanbul’a uzak. Her zamanki gibi eline yalan yanlış rakamlar tutuşturulmuş, onunla milleti kandıracağını zannediyor. Buna yalan demek yetmez, bunun adı kuyruklu yalandır Bay Kemal.”

YALANLARINI İFŞA ETMEKTEN BIKTIK

“Göreve geldiğimde 50 bin haneye doğalgaz veriliyordu. Cezaevine giderken 1 milyon 250 bin haneye veriliyordu. İSKİ’nin su aboneleri arasında ödeme güçlüğü çekenlere her türlü kolaylık gösteriliyor. Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını ifşa etmekten bıktık. Kılıçdaroğlu’nun mantığına göre sanayi devleri derhal kapıya kilit vurmalıdır. Ofset denilen bir olay vardır. ABD bugün F-35 yapıyor, bize 120 tane gelecek. Belirli parçalarını biz veriyoruz, oraya gönderiyoruz. İhracat ithalatın altyapısını oluşturur. Türkiye’nin şanssızlığı, ana muhalefet partisinin işte böyle bir zihniyetin esareti altında bulunuyor olmasıdır. CHP’yi asıl rahatsız eden Türkiye’nin namerde muhtaç olmamasıdır.”

KILIÇDAROĞLU’NA: KİMSEYİ SOKAĞA ÇIKARTAMAYACAKSINIZ

Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını sanıyorsan bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz bilesin. Sen 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş olabilirsin. Ama bu sefer kaçmaya fırsat bile bulamazsın, bunu bil. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık. Ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz, gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yok Bay Kemal. Türkiye’nin bu ana muhalefetten kurtulmasına az kaldı.

 

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