Vatandaştan YSK'ya İYİ Parti itirazı

Muhammed Ali Aydın isimli bir kişi, CHP’den geçen 15 milletvekili ile grup kuran daha sonra bu milletvekillerinin istifası ile gruptan düşen İYİ Parti’nin durumuyla ilgili itirazda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olamayacağı iddiası YSK tarafından ele alınacak. Kurul bugün veya yarın toplanarak itirazı değerlendirecek. Akşener, CHP’nin desteği ile grup kurmasına karşın adaylık başvurusunu bağımsız adaylar için gerekli olan 100 bin imzanın toplanması şartını yerine getirerek yapmıştı. Akşener verilen sürede 255 bin 582 imza toplayarak başvurusunu YSK’ya vermişti. Hukukçular bu yöntemin kullanılması nedeniyle yapılan itirazın sonuç doğurmayacağını ifade ediyor.