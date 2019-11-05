Vatandaşlıktan çıkarsalar da göndeririz
Kendi vatandaşları olan DEAŞ’lı teröristleri almak istemeyen Avrupa’ya eleştirilerini sürdüren İçişleri Bakanı Soylu, “Şimdi de ‘Bulundukları yerde yargılansınlar’ diyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ’lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz” dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2’nci Grup açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü DEAŞ üyesi Hollandalı iki kadının yakalanmasıyla ilgili gelişmelerin sorulması üzerine Soylu, şu anda hapishanelerde 1200’e yakın DEAŞ’lının olduğunu söyledi. Özellikle Barış Pınarı harekâtından sonra ellerinde bir kısmı kadın ve çocuk 287 DEAŞ’lının olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:
HEPSİ YABANCI TERÖRİST
“Hapishanelerdekilerin hepsi yabancı terörist savaşçı. Aynı zamanda geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Bunların hepsiyle ilgili çeşitli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar dönem dönem bahsettiğiniz yollarla Türkiye’ye girdiler ve yakalandılar. Burada bütün güvenlik ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bunlar yakalandıkları zaman adli makamlara intikal ettiriliyor. İntikal ettirildikten sonra ya cezaevlerine girerler veyahut da geri gönderme merkezlerine gider. Biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz.
YENİ İÇTİHAT ORTAYA KOYDULAR
Şimdi de elimizde bulunanları elbetteki ülkelerine göndereceğiz. Ancak dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot, ‘Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım’ diyorlar. Özellikle dünkü (önceki günkü) açıklamamızdan sonra şöyle bir tespitte bulunmaya çalışıyorlar. ‘Bunlar, bulundukları yerlerde yargılansınlar’ diyorlar. Yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde. Yani 21’inci yüzyıla mülteci, sığınmacı meselesinde maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler, şimdi terörizm konusunda yeni bir içtihadı ortaya koyuyorlar. Bu içtihadı kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ’lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz.”
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