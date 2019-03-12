Vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili iddialara cevap
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın “Vatandaşlık verilen Suriyeliler açıklanandan fazla” iddiası ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Açıklamada ''Suriyeliler konusunda kamuoyunu yanıltan ve provokasyon yapmayı sürdüren Ümit Özdağ’ın 'Vatandaşlık verilen Suriyeliler açıklanandan fazla' iddiası diğer iddiaları gibi dayanaksızdır. Kamuoyuna daha önce açıklanan rakamlar dışında herhangi bir durum söz konusu değildir" denildi.
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