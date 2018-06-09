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    Vatandaşların su içtiği çeşmede şoke eden görüntü

    BİLECİK (İHA)
    09.06.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Bilecik’te bir kadın vatandaşların su içtiği çeşmenin içine küçük kızın çişini yaptırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Bilecik Belediyesi bugün o çeşmeyi sabunlu suyla yıkayıp temizledi.

    Bilecik'te dün akşam bir bayanın, yanındaki kız çocuğuna, vatandaşların su içtiği çeşmenin içine çişini yaptırdığını gösteren ve sosyal medyada hızla yayıyan fotoğraf büyük tepkilere neden oldu.

    Olay, dün akşam merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde yaşandı. Yolda yürülen bir bayan, yanında bulunan kız çocuğunu yukarı kaldırarak vatandaşların su içmek için kullandığı çeşmenin içine, çevredeki insanlara aldırış etmeden çişini yaptırdı. Oradan geçen başka bir vatandaşın, cep telefonu ile çekilen resmi sosyal medya üzerinden paylaşması sonrası kadına tepkiler yağdı. Bu tepkiler sonrası bu sabah Bilecik Beledisi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından o çeşme sabunlu suyla yıkanarak temizlendi.

    Vatandaşların su içtiği çeşmede şoke eden görüntü

     

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    Etiketler: çişini yaptı , son dakika , haberler
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