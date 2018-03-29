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    Vatandaşların davalarına müdahale etme

    ANKARA
    29.03.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AB-Türkiye Zirvesi’nde tutuklu iki Yunan askerinin durumuna ilişkin bir soruya “Ben adaletten büyük değilim, olay yargı aşamasındadır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

    AİHM’nin Türkiye’yi tazminata mahkûm ettiği Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararları ile 5 aydır tutuklu işadamı Osman Kavala’nın durumunu anımsatan Özel, “Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yargılandığı davalarda da mahkemelere talimat vermekten bir an önce vazgeçmelidir” dedi. Kavala’nın tutukluluğu ve OHAL uygulamalarını değerlendiren Özel şunları söyledi: “Osman Kavala, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile geçmişte iyi ilişkiler içinde olmuş biri. Kavala, daha önce iktidar partisi ile yakın ilişkiler içinde olan çok kişi gibi Erdoğan tarafından bizzat hedef gösterilerek, kurban seçilmiş bir kişi. AİHM’den Türkiye’ye yönelik yeni cezalar gelmeden iktidar partisinin OHAL dönemi yargılama ve tutuklamalarıyla ilgili tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Doğrudan Erdoğan’ın talimatıyla tutuklu bulunan çok sayıda tutuklu, kendilerine isnat edilen suçlamaları dahi bilmeden aylarca cezaevinde kaldılar. Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Deniz Yücel, Murat Sabuncu, bunlardan sadece bazıları.

    Kavala’ya sorulan tek somut bulgu Gezi olaylarından sonraki bir tarihte Brüksel Carnegie Vakfı’nda bir toplantı sonrası yapılmış olan fotoğraf sergisinin hazırlığına yardımcı olmasına ilişkindir. Finansmana ilişkin tek iddia ise üniversiteli gençlerin yazışmalarında 2014 yılına ilişkin gerçekleştirecekleri bir etkinliğe dair küçük miktarda para talep etme niyetleridir.” 

    Etiketler: CHP , Özgür Özel , gazetehaberleri , gündem
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