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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUĞLA (İHA)
22.09.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Muğla'da dehşet anları! Vatandaşların arasına daldı...

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Muğla'da dehşet anları! Vatandaşların arasına daldı...

Muğla’nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, güreş alanını terk eden iki boğa, güreşleri izleyen bir kadını ezdi.

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  • Boğalar, güreşleri izleyen vatandaşların arasına daldı
  • Boğalar, güreşleri izleyen vatandaşların arasına daldı
  • Boğalar, güreşleri izleyen vatandaşların arasına daldı
  • Boğalar, güreşleri izleyen vatandaşların arasına daldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yatağan Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen boğa güreşlerinde arenayı terk eden iki boğa, güreşleri izlemek için gelen 57 yaşındaki bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da geleneksel kültürün bir parçası haline gelen boğa güreşi sezonu sürüyor. Yatağan ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen boğa güreşinde, yaklaşık 5 bin kişi güreşleri tribünlerden ve traktör römorklarından takip etti.

Türkiye’nin dört bir yanından 140 pehlivan boğanın katıldığı güreşlerde önemli boğalar arenaya çıktı. İzleyicilerin heyecanlı ve çekişmeli güreşler izlediği müsabakalarda rakibinden kaçan ve kovalayan boğalar güreş alanında görevliler tarafından durduruldu. Güreşlerin sürdüğü sırada arenadan kaçan iki boğa, güreşleri izlemek için alana gelen vatandaşların arasına daldı. Boğalar, 57 yaşındaki Müceylan Özdemir’i ezerek ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, güreş sırasında yaralanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yatağan’da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor, inşallah bundan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız” dedi.

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