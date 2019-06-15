Vatandaşlardan yoğun ilgi... Paketi aldı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Tacikistan ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
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