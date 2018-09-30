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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Vatandaşlardan PKK’ya karşı paletli devriye!

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Vatandaşlardan PKK’ya karşı paletli devriye!

Karadeniz’de vatandaşlar PKK’lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı. Güvenlik güçlerinin uyarıları üzerine kışın yayladaki evlerinde erzak bırakmayan vatandaşlar, terörist sızmalarını kontrol etmek için paletli araçlarla da rutin devriyeye çıkıyor. Şüpheli bir durumla karşılaştıklarında hemen jandarmaya haber veriyorlar.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri kış yapılanması hazırlığında olan PKK’ya peşpeşe operasyonlar düzenliyor. Karadeniz bölgesi, PKK’nın sızma ihtimaline karşı teyakkuz halindeki yerlerin başında geliyor. Örgütün Karadeniz’e yayılmasını büyük ölçüde engelleyen Mehmetçik, bu bölgede konuşlu PKK’lılara da ağır darbeler indirdi. Yaklaşan kış ayları nedeniyle, erzak sıkıntısı çekecek olan teröristlerin sığınma çabalarına karşı da özellikle yaylacılar uyarılıyor. Güvenlik güçlerinin uyarıları doğrultusunda yaylacılar evlerde erzak bırakmamaya özen gösterdikleri gibi kendilerince de çeşitli önlemler geliştiriyorlar.

ERZAKLAR BOŞALTILDI

Geçtiğimiz yıllarda yaşananların ardından güvenlik güçleri ve vatandaş bu konuda daha da duyarlı. Teröristlerin bölgede barınma ihtimaline karşı hassas tedbirler alınıyor. Karadeniz’de birçok yaylanın kış mevsiminde ziyaretçisi yok. Yaz sonu şehre inerken buradaki evlerde erzak bırakılmış olursa PKK’lıların bunlardan yararlanma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle yaylacıların aldıkları en başat tedbirlerden biri, yayla evlerinde erzak stoklarını sıfırlamak oldu. Yine yayla evlerinin teröristler tarafından sığınma alanı olarak kullanılmasına karşı da vatandaşlar kontrolleri artırdı.

Vatandaşlardan PKK’ya karşı paletli devriye


KAR ARAÇLARI DA KATILIYOR

Yaylacılar, kış şartlarında bölgede tek ulaşım aracı haline gelen ve kendi imkanlarıyla temin ettikleri paletli arazi taşıtlarıyla hem yüksekte bulunan yerleşkelerde hem ıssız arazilerde sürekli arama-tarama faaliyetinde bulunuyor. Paletli araçlarla devriye atan Karadeniz halkı, şüpheli bir durumla karşılaştığı vakit derhal güvenlik güçlerini durumdan haberdar ediyor. Karadeniz yaylaları, kışın yağan karın uzun süre toprakta kalması nedeniyle kış turizmi açısından da tercih edilen adresler arasında. Teröristlere karşı önlem amacıyla engebeli arazide devriyeye çıkanlar arasında, kar araçlarıyla gezi turları düzenleyen turizmciler de var. (YENİ ŞAFAK)

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