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    Vatandaşlar Tarabya’da toplanmaya başladı

    Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)
    24.06.2018 - 20:19 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya’daki Huber Köşkü’nde takip ediyor.

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    • Tarabya’da toplanmalar başladı
    • Tarabya’da toplanmalar başladı
    • Tarabya’da toplanmalar başladı
    • Tarabya’da toplanmalar başladı

    Erdoğan’ın Tarabya’da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.

    Etiketler: seçim sonuçları , Huber Köşkü , Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , son dakika , haberler
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