Vatandaşlar Tarabya’da toplanmaya başladı

Erdoğan’ın Tarabya’da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.
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