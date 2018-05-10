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    Vatandaşlar selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

    İHA
    10.05.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen selin ardından vatandaşlar evlerindeki sağlam eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde pazartesi akşamı yaşanan sel nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su basarken, araçlar ise sel sularına kapılmıştı. Özellikle ilçenin Sancak ve Saha mahallelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaklaşık 50 ev ve iş yerlerini su basarken, sel sularıyla sürüklenen 16 araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.

    Vatandaşlar selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

    VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Su basan ev ve iş yerlerindeki bir çok eşya kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, sel nedeniyle zarar gören eşyalarını dışarı çıkartarak kullanılabilecek olanları ayırmaya çalıştı. Selden zarar gören vatandaşlar, evlerinde sağlam eşya kalmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

    Vatandaşlar selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

    ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ÇAMUR TEMİZLENİYOR

    Öte yandan, ilçede çalışmalarına devam eden kaymakamlık ve belediye görevlileri selin izlerini silmeye çalışıyor. Sel sularına kapılarak yüzlerce metre sürüklenen araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, evlerde ise hasar tespit çalışmalarına devam edildi. Birecik Belediyesi ise sökülen kilitli parke taşlarını kaldırarak yollardaki çamuru su ile temizledi. Eline küreği alan Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı da ekiplere çalışmalarda yardım etti.

    Vatandaşlar selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

    Etiketler: sel felaketi , sel baskını , gündem
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