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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.09.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Vatandaşlar ihbar etti! Ortaköy'de Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu

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Vatandaşlar ihbar etti! Ortaköy'de Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu

İstanbul Ortaköy’de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukrayna uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Aydınlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen vatandaşlar, boş bir arazideki ağaçların altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar bunun üzerine yanına giderek kontrol etti ancak şahıs yanıt vermedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üstünde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

UKRAYNA VATANDAŞI ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında şahsın üzerinden Ukrayna uyruklu Yurıı M.’ye (39) ait kimlik çıktı. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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