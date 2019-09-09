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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)
09.09.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Vatandaşlar farketti, polis 3 gün nöbet tuttu

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Vatandaşlar farketti, polis 3 gün nöbet tuttu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürü incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğü’ne götürülürken, figürü bir heykeltıraşın yaptığı üzerinde duruluyor.

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  • Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
  • Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
  • Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
  • Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
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Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak’tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp güvenlik önlemi aldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hafta sonu olması nedeniyle ekipler gelemeyince polis ekipleri aslan figürlü kayanın başında geceli gündüzlü nöbet tuttu.

Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelerek incelemede bulundu. Belediye işçileri figürü yerinden sökerek otomobile taşıdı. Aslan figürünü kentte heykeltıraşlık yapan bir kişinin koyduğu düşünülürken, aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Belediye işçisi Soner Kaya, polise aslan figürlü kaya parçasını 50 yaşlarında birisinin toprak sete koyarken gördüklerini belirterek, "Geçen Salı günü öğle saatlerinde yemeğe gidiyorduk. 2 tane kova getirmiş. Aslanı da duvarın üzerine koyup oraya monte etti. Pek ciddiye almadık. Öğleden sonra baktık ki oraya monte etmiş" dedi.

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