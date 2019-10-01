Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: 'Ne kadar emekli maaşı alırım?'
Kanunlarla belirlenen prim gün sayısını dolduran ve diğer şartları yerine getirerek emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüz binlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacakları hususunda bilgi almak istiyor. İşte, emekli maaşı hesaplama hakkında ayrıntılar...
Uzun yıllardır aktif olarak yer aldıkları iş hayatlarını tamamlayıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, en pratik emekli maaşı hesaplama yöntemi...
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
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