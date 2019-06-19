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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor: Kurban Bayramı ne zaman?

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Vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor: Kurban Bayramı ne zaman?

Kişinin manen Allah’a yakınlaşmasına vesile olurken, malî yönüyle de sosyal dayanışmayı güçlendiren Kurban Bayramı, bu yıl ağustos ayı içinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nı geride bırakan milyonlarca Müslüman şimdi, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlere denk geleceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

İslam dininin önemli ibadetlerinden olan Hac ve Kurban ibadetinin eda edildiği Kurban Bayramı'nın bu yıl idrak edileceği tarihe sayılı günler kaldı. Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen pek çok vatandaş, 'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Kurban Bayramı tatili kaç gün?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2016 yılında, Kurban Bayramın'da da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

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