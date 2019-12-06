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AA
06.12.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Vatandaşlar akın etmişti... Açıklama geldi

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Vatandaşlar akın etmişti... Açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesinin değerli kağıt ve harç bedellerinin 2020'de yeniden değerleme oranında artacağı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020'de T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

İlgili haberlerin "asılsız" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zam dedikodusu nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede son tarihin yaklaştığı ve ücretlere zam yapılacağı dedikodusunu duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti.
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Söylenti üzerine nüfus müdürlüklerine akın ettiler
Söylenti üzerine nüfus müdürlüklerine akın ettiler
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