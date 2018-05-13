Vatandaşla el sıkışma dönemi başlıyor

Başbakan Yıldırım, hafta sonunu geçirmek, bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak için dün memleketi Erzincan’a geldi. 76 tesisin toplu açılış törenini yapmak üzere merkez spor geçen Binali Yıldırım, konuşmasında, Meclis’te kabul edilen yasalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Başbakan Yıldırım şunları söyledi: “Yatırımlar bakımından ülkemizin cazibesini arttıracak adımlar atıyoruz. Vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara noktayı koyuyoruz. Bakın birkaç gün önce kanun çıktı, bütün borçlar yeniden gözden geçiriliyor. Bu bir barış, bir uzlaşmadır. Vatandaşla bir el sıkışma dönemi başlıyor. Piyasayı hareketlendirmek ve vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konutta bir kampanya başlattık. Kamu harçlarını da aşağı çektik. Çünkü biz önce milletim, önce ülkem diyoruz” dedi.



HÜSRANA UĞRAYACAKLAR

‘Cumhur İttifakı’nın hedefi bellidir, milletin bekasıdır, geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Biz ittifakı milletle yapıyoruz. Bölücü FETÖ’cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran’da 13’üncü seçim zaferiyle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kere daha ferasetini gösterecek.



VAATLERDE ÖLÇÜ KAÇTI

Adayların vaatlerinde ölçü kaçtı. Bu ölçüsüz, hesapsız vaatlere karşı rahmetli babaannem dinler, dinler sonunda da, ’Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah’ın’ derdi. Bunlar üflemeye bir ay daha devam edecekler. Ama millet üflemeye değil de sonuca bakar. Ne getirdin kardeşim, memleketi nereden aldın, nereye götürdün, nereye götüreceksin, bunu anlatacaksın. Biz vaat verirken, geleceği anlatırken, arkamızda dolu dolu geçmişimiz var. Çok şükür alnımız ak.”



GÜNDEMDE AF YOK

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin şunları söyledi: “Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı... Bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir.”