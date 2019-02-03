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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

İlaçta stokçuluk iddiası! 'Yok' denilen ilaç depoda çıktı...

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İlaçta stokçuluk iddiası! 'Yok' denilen ilaç depoda çıktı...

Hallerde yaşanan stokçuluk iddialarının ardından şimdi de ilaçta stokçuluk yapıldığı iddiaları ortaya çıktı. Reçeteli hastalara ‘ilaç yok’ diyen depo, üretici ya da eczacıların onlarca çeşit ilacı depolarda sakladığı belirlendi.

Soğan, patates ve çeşitli bakliyattaki stokçuluk ilaçta da ortaya çıktı. Üretici, depo hatta eczacılara kadar birçok kesimin birçok ilacı depoya kaldırdığı, reçeteli hastalara ise ilaç 'yok' dedikleri tespit edildi. Depocuların yaptıkları yolsuzluğun detaylarına SABAH ulaştı. Farklı kategorilerde onlarca ilacı yasa dışı olarak depolara kaldıran stokçular vatandaşın sağlığını tehlikeye attı.

6 KALEMDE BÜYÜK STOK

Sabah’tan Tülay Canbolat’ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve baskınlarla ortaya çıkardığı ilaç stokçuları Türkiye'nin dört bir yanında ilaçları depolara kaldırdı. Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının yasalara aykırı bir şekilde hayati öneme sahip ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilaçları stokladıkları tespit edildi. Bu kişi ve kuruluşların, aralarında kanser ve virüslere karşı tedavilerde kullanılan ilaçların da olduğu 6 kategorideki yoğun talep gören ilaçları piyasaya vermedikleri belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, stokçular kur artışı ve ithalat gideri gibi sebepleri bahane ederek, bulaşıcı, virütik ve kanser başta olmak üzere 6 büyük kategorideki ilaçları büyük oranda stokladı.

KIŞIN ANTİBİYOTİK YOK!

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yasalara aykırı şekilde ilaçları depoda saklayan hatta piyasadakileri bile toplayan bu stokçular, kış mevsimine rağmen vatandaşın en çok kullandığı, bulaşıcı ve virütik hastalıkların tedavisinde hayati önemi sahip olan antibiyotikleri depolara kaldırdı. Onlarca kategoride birçok farklı hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçların 'yok, kalmadı, yenileri de alınamıyor' diyerek vatandaşa satılmadığı ilaçlar arasında en fazla; sindirim sistemi ilaçları, tansiyon, ağrı kesiciler, çeşitli kanser ilaçları ve göz ilaçlarının olduğu öğrenildi.

'YOK' DENİLEN İLAÇ DEPODA ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın talimatı ile stokçulara karşı 81 ilde denetim başlattı. İlaçla ilgili her kurum, kuruluş, tedarikçi ve satıcı tek tek incelenecek. 2 haftalık bir süreçte 95'ten fazla depo, eczacı ve üreticiyi denetleyen yetkililer, stoklarda 'vatandaşa kalmadığı belirtilen, ilaçların büyük oranda olduğunu belirledi. Bakanlık, denetimler kapsamında tespit edilen ve hala vatandaşın sağlığıyla oynaya devam eden söz konusu stokçulara kapatma cezası verecek.

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