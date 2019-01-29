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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
29.01.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı 

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Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı 

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlılar Hürriyet mahallesinde bir vatandaş tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de 3 farklı eve girerek çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın toplam 5 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre geçen hafta bir eve girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan yine Orhangazi'de 2 farklı eve daha girerek hırsızlık yapıkları belirlenen 5 kişiyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı. Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sonrasında Ebru A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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