'Vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı’ndaki mitingde, “Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum” diyerek, şöyle konuştu:
“Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hâlâ zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir. Vatandaşımızı ihmal eden, beni tümden hiçe saymış demektir. Vatandaşımıza ‘Of’ diyen, yüzünü ekşiten, söz verip tutmayan, görüp selam vermeyen, verilen selamı almayan bizden değildir. Bunu da böylece bilin. İşte bu kadar açık konuşuyorum. Bu ülkenin her bir vatandaşının başımız üstünde yeri var.”
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