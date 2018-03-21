Vatandaş yol kesti, hırsızlar yakalandı

Şüpheliler polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Ankara istikametine kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu otomobillere de çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR olmak üzere toplam yedi araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkisinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen üç şüpheli, otomobili terk ederek kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı incelemede otomobilin iki gün önce çalındığını belirlendi.