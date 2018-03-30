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    Vatandaş telaffuz edemiyoruz diye isyan etmişti! Başkan Tuna açıkladı…

    Murat YILMAZ/ANKARA
    30.03.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çayyolu sakinlerinin isminin uzunluğu ve zor telaffuz edilmesi nedeniyle ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ olarak değiştirilmesini istedikleri ‘Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı’na ilişkin, “Bu diplomatik bir mesele. Tek başımıza yapmamız doğru olmaz” dedi.

    Talebi Dışişleri Bakanlığı’na gönderebileceklerini belirten Tuna, “Bu uluslararası ilişkileri etkileyecek diplomatik bir mesele. Bizim resen bir şey yapmamız doğru olmaz. Bize gelen makul olan talepleri değerlendiriyoruz. İlgili birimimiz bakanlığa gönderir, ‘Böyle bir talep var, bu konuyla ilgili ne diyorsunuz?’ deriz. Onlar da belki o devletin ilgilileriyle veya büyükelçileriyle konuşur ve bir çözüm sağlanabilir. Örneğin belki sadece soyadını yazarlar. İlgili devlet ‘Şu bizi tatmin eder’ derse biter gider. Onların uygun görebileceği bir kısaltma yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: Bangabandhu bulvarı , ankara , Mustafa Tuna , bulvar , adı değişecek mi , son dakika , haber , haberler , gündem
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