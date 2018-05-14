Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vatan Emniyet’i işgalde 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Vatan Emniyet’i işgalde 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    14.05.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 67 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.

    Duruşma savcısı, 21 sanığın ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıklara ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

    Etiketler: FETÖ , terörle mücadele , MAHKEME , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri