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Vatan Emniyet’i işgalde 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ceylan SEVER/ İSTANBUL
14.05.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 67 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.
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