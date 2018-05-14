Vatan Emniyet’i işgalde 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 67 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, 21 sanığın ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıklara ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.