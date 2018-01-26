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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Vatan Bilgisayar 2020 çalışma saatleri

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Vatan Bilgisayar ya da diğer bilinen adıyla Vatan Computer, Türkiye'de hizmet veren elektronik eşya perakende zincirlerinden biri. Pek çok vatandaş da Vatan Bilgisayar'ın günlük çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte, Vatan Bilgisayar 2019 çalışma saatleri...

Vatan Bilgisayar ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Vatan Bilgisayarın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Vatan Bilgisayar 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Vatan Bilgisayar diğer adıyla Vatan Computer, Türkiye'de hizmet veren elektronik eşya perakende zinciridir. 2017 itibariyle 54 ilde 124 mağaza 185.000 m2 kapalı alan, 101.000 m2 satış alanı ile hizmet vermektedir.

Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor/kapanıyor Vatan Bilgisayar 2020 çalışma saatleri

1983 yılında İstanbul, Elmadağ'da Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazası olarak kuruldu. İlerleyen yıllarda ise teknolojinin gelişmesine paralel olarak sattığı ürün çeşidini arttıran şirket, İstanbul, Kadıköy ve İstanbul, İncirli şubesini açmıştır. 1999-2000 yıllarında meydana gelen ekonomik krizi fırsata çeviren şirket büyük bir riski göze alarak 2002 yılında beşinci şubesini Cevizlibağ semtinde açtı. İl dışı olarak ilk mağazasını ise 2006 yılında İzmir'de açtı. Rakip firmalara oranla, açtığı mağazalarını Hiperstore anlayışıyla yüksek hacimlerde açma anlayışını benimsedi.

Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor/kapanıyor Vatan Bilgisayar 2020 çalışma saatleri

Vatan Bilgisayar çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve Kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Vatan Bilgisayar öğle arası vermemektedir. Satış sonrası destek hafta içi : 09:00 – 18:40 hafta sonu: 09:00 – 16:00 arasında hizmet vermektedir ve satış sonrası destek ekibinde çalışan sayısı satış ekibinde çalışan sayısının %20’si kadardır.

Vatan Bilgisayar merkez binası Merkez Efendi Mahallesi, E-5 Karayolu Güney Yan Yol Tercüman Sitesi Çarşı Binası, Seyitnizam, Zeytinburnu,/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vatan Bilgisayar merkez şubesine 0212 414 59 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 665 56 56 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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