Vasiyetti iyileşince bağış oldu

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Memduh Hacıibrahimoğlu’nun umut veren öyküsünü Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Vakıfta çalışan arkadaşlarım Bodrum’da yaşayan Memduh Bey’in bir gayrimenkul bağışı yapmak istediğini söylediler. Hemen bir yönetim kurulu üyemiz Bodrum’a giderek bağışçı Memduh Hacıibrahimoğlu ile tanıştı. Uzun yıllar Almanya’da çalışan Memduh Bey ile eşi Elizabeth Hanım 40 sene kadar önce Türkiye’ye kesin dönüş yaparak Bodrum’a yerleşmişler. Bodrum Turgutreis’te çeşitli işlerle uğraşırken deniz kenarında küçük butik bir otel yapmışlar. Uzun yıllar özellikle Alman turistlerin geldiği bir butik otel olarak işletmişler. Sonra sağlık problemleri çıkmış ve otel işletmeciliğini bırakmışlar. ‘Bir vasiyetname hazırlayayım ve bu oteli ben öldükten sonra LÖSEV’e bırakayım. Burada lösemili çocuklar tatil yaparlar, denize girerler ve sağlıklarına kavuşurlar’ diye düşünmüş Memduh Bey. Bodrum’da bunları düşünürken hastalığı ağırlaşmış ve yakınlarına sayılı günleri kaldığı söylenmiş. Bizler LÖSEV olarak ‘önce insan’ felsefemiz gereğince bir gayrimenkule sahip olmaktan öte böyle hayırlı düşüncelere sahip bir insanın sağlığını merak ettik. Araştırmalarımız sonucunda hastalığının pankreas kanseri olduğunu öğrendik. Kendisinin hemen Ankara’ya LÖSEV’in LÖSANTE Hastanesi’ne gelmesini teklif ettik. Yetişkin onkoloji bölümünde kemoterapileri başladı. Kendisine LÖSEV köyümüzde eşi ile birlikte yaşayabilecekleri, dayalı döşeli bir ev tahsis ettik.

VASİYETTEN BAĞIŞA

Kemoterapi ile birlikte, LÖSEV ailesinin kendisine gösterdiği ilgi, sevgi ve içten samimiyet onu çok mutlu etti. Yeniden hayata bağlandı. Çam ağaçları içinde bol oksijenli LÖSEV köyünde ve LÖSANTE hastanemizde steril koşullarında, en iyi tedavilerle kısa sürede sağlığına kavuştu. Sayılı günleri kaldı denilen Memduh Bey, pankreas kanserinden sonra prostat kanserini de atlatarak iyileşti ve 4. sağlıklı yılına girdi. LÖSEV yöneticilerini ve lösemili çocukları tanıdıkça vasiyet olarak LÖSEV’e ölümünden sonra bırakmayı düşündüğü otelle ilgili fikrini güncelledi ve tapusunu vakfa devretti. Eski butik oteli yıkarak tadil ettik ve 75 lösemili ve kanserli çocuğumuzun kalabileceği güzel bir çocuk köyüne çevirdik. Şimdi mart ile kasım ayları arasında yalnızca 3–18 yaş arası çocuğumuz ve yetişkin kanser hastalarımızın da tatil yapacakları, deniz havası alıp yüzebilecekleri, Bodrum’da eğlenecekleri bir tatil köyümüz var. Hastanemizde olduğu gibi tatil köyümüz de ücretsiz.

ÇOCUKLARIMIZ ÇOK SEVİYOR

Hayırsever Memduh Bey ve eşi Elizabeth Hanım şu anda LÖSEV ailesinin bir üyesi ve tüm çocuklarımız ve aileleri Memduh Bey’i tanıyor, seviyorlar. Memduh Bey yaptığı hayırseverlilik ve iyilikle, LÖSANTE hastanemizde ve LÖSEV köyümüzde herhangi bir ücret ödemeden tedavi oldu, rehabilite edildi ve sağlığına kavuştu. Benim LÖSEV’i kurarken yazdığım çok anlamlı bir sloganımız var. ‘Mutluluk paylaştıkça artar.’ İnanın para da mal da han da saray da bu dünyada kalır. Önemli olan iyilik, sevgi ve hayır dualarıdır. Bunlarla hatırlanmaktan, iyilik ile anılmaktan daha büyük zenginlik yoktur.”